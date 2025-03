Corée-UE : lancement du dialogue sur la sécurité spatiale

Photo : YONHAP News

Le premier dialogue sur la sécurité spatiale entre la Corée du Sud et l'Union européenne (UE) s'est tenu lundi à Bruxelles. C’est ce qu’a annoncé aujourd'hui le ministère sud-coréen des Affaires étrangères. Les deux parties étaient représentées respectivement par Youn Jong-kwon, directeur général pour la sécurité internationale du ministère des Affaires étrangères, et Marjolijn van Deelen, envoyée spéciale de l'UE pour l'espace.Cette discussion s'inscrit dans le cadre du suivi du partenariat de sécurité et de défense, signé en novembre dernier par le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Cho Tae-yul, et le Haut Representant de l'UE pour les affaires étrangères, Josep Borrell.Lors de la réunion, les deux côtés ont partagé leur évaluation des différentes menaces pesant sur l’espace, convenu de coopérer pour faire avancer les normes en matière de sécurité spatiale et décidé d’institutionnaliser ce dialogue bilatéral. Le représentant sud-coréen a par ailleurs souligné la nécessité d’une coordination avec l’UE et d’autres pays concernés face à l’intensification de la menace nord-coréenne dans l’espace.Le même jour, Youn s'est également entretenu avec Stephan Klement, envoyé spécial de l’UE pour le désarmement et la non-prolifération. Lors de leur échange, ils ont convenu de collaborer pour faire progresser les discussions sur la non-prolifération des armes nucléaires, biologiques et chimiques, ainsi que sur le renforcement du contrôle des exportations. Mais aussi sur de nouveaux enjeux, tels que l’intelligence artificielle.Par ailleurs, les deux hommes ont discuté des actualités régionales liées au désarmement et à la non-prolifération, y compris les questions nord-coréennes. Ils ont notamment affiché leur convergence sur le fait que le programme nucléaire et balistique de la Corée du Nord, ainsi que sa coopération militaire illégale avec la Russie, constituent une grave menace pour la paix et la sécurité dans le monde. Avant d’affirmer leur engagement à œuvrer ensemble pour assurer une réponse unifiée de la communauté internationale face au régime de Kim Jong-un, notamment avec la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.