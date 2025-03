Cour constitutionnelle : verdict jeudi sur la destitution du chef de la BAI et de trois procureurs

Photo : YONHAP News

La Cour constitutionnelle va rendre, le 13 mars à 10h, son jugement dans les procès de destitution visant le chef de la Cour des comptes (BAI) ainsi que trois procureurs. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui la haute juridiction. Pour certains observateurs, cette décision pourrait entraîner un retard dans le verdict concernant la destitution du président de la République suspendu Yoon Suk Yeol.L’Assemblée nationale avait adopté, le 5 décembre dernier, les motions de destitution contre le président de la BAI, Choi Jae-hae, et trois procureurs, dont le chef du Parquet du district central de Séoul, Lee Chang-soo.Selon les textes déposés par le Minjoo, la principale formation de l’opposition, Choi est accusé d’avoir tenu des propos remettant en cause l’indépendance de son institution. Lors d’une audition parlementaire, il avait déclaré qu’elle « soutient le gouvernement dans la conduite de ses actions à travers ses audits ». Il lui est également reproché d’avoir mené de manière défaillante l’audit sur les irrégularités entourant le déménagement du bureau et de la résidence officielle du président Yoon en 2022.Quant aux trois procureurs, ils sont accusés d’avoir mené une enquête insuffisante sur les soupçons de manipulation boursière impliquant la Première dame, Kim Keon-hee, et de ne pas l’avoir inculpée.