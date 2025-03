L’ambassadeur américain par intérim rejette la possibilité de « Korea Passing »

Photo : YONHAP News

L’ambassadeur américain par intérim en Corée du Sud a démenti l'idée de « Korea Passing », souvent mentionnée dans les médias. Lors de l'assemblée inaugurale de l'Union parlementaire Corée-USA, qui s'est tenue hier au Parlement à Yeouido, Joseph Yun a rappelé que la première administration Trump avait pu établir un cadre à Singapour et parvenir à un accord à Hanoï. Et d’ajouter que la seconde pourrait envisager de repartir de ces deux lieux pour de nouvelles discussions avec le régime de Kim Jong-un.Le haut diplomate américain a souligné que Séoul ne pouvait pas être exclu, si les Etats-Unis souhaitent discuter avec la Corée du Nord. Selon lui, l’idée de « Korea Passing » est impensable, car Washington reconnaît pleinement la nécessité de coopération et de coordination.Le même jour, cet organe interparlementaire visant à renforcer l'alliance bilatérale a lancé officiellement ses activités. Composé de plus de 160 élus de divers partis, il fonctionne sur un principe bipartite, avec un président et un secrétaire choisis par chaque formation. L’Assemblée nationale prévoit de renforcer la coopération entre les deux nations en organisant des échanges parlementaires réguliers, des recherches communes et des forums.