Cheongwadae : plus de 7 millions de visiteurs en 2 ans et 10 mois

Photo : YONHAP News

La Fondation Cheongwadae a annoncé aujourd’hui que l’ancien palais présidentiel avait accueilli plus de sept millions de visiteurs depuis son ouverture au public en mai 2022, soit en deux ans et dix mois. Pendant les vacances du Nouvel an lunaire, environ 60 000 personnes l’ont visité. Quant au nombre de visiteurs étrangers cumulé, il a presque atteint les 800 000.Depuis son ouverture, la Maison bleue est devenue un espace culturel et artistique polyvalent. Elle a récemment rénové ses sentiers et distribué des brochures informatives sur les arbres présents dans ses jardins.La fondation a déclaré qu’elle continuerait à offrir des expériences exceptionnelles au public à travers des programmes culturels et artistiques, faisant de ce lieu une fusion entre histoire, culture et nature.