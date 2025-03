Washington réitère son engagement pour une dénucléarisation totale de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont réaffirmé lundi leur engagement total en faveur de la dénucléarisation complète de la Corée du Nord, après les premiers tirs de missiles balistiques de cette dernière depuis l’investiture de Donald Trump.James Hewitt, porte-parole du Conseil de sécurité nationale (NSC), a renvoyé à une déclaration du Commandement américain pour l'Indopacifique. Cette dernière indiquait que Washington était au courant des tirs de plusieurs missiles balistiques par Pyongyang, et que Séoul, Tokyo ainsi que d’autres alliés et partenaires de la région étaient étroitement consultés. Avant de souligner que les USA condamnaient fermement ces actions et exhortaient le régime de Kim Jong-un à cesser ces comportements illégaux et déstabilisants.Pour rappel, hier, l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé avoir détecté, vers 13h50, plusieurs missiles balistiques non identifiés lancés depuis la province de Hwanghae, en direction de la mer Jaune entre la péninsule coréenne et le continent chinois. L'armée sud-coréenne a précisé qu'il s’agissait probablement de missiles balistiques à courte portée (CRBM), d'une portée inférieure à 300 km.