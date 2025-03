Météo : ciel nuageux et poussière fine

Photo : YONHAP News

Le ciel se couvre ce mercredi en Corée du Sud. Les nuages amèneront, cet après-midi, de légères pluies notamment dans la région métropolitaine, le Gangwon et sur l’île de Jeju. Par ailleurs, tout le pays sera concerné par une vigilance aux poussières fines. La région de Séoul, le Gyeongsang du Nord et le Chungcheong du Sud atteindront un niveau « mauvais » toute la journée alors que les autres provinces connaîtront une mauvaise qualité de l’air le matin.Du côté des températures, la tendance de ces derniers jours se poursuit. Ce matin, il fera 6°C à Séoul, 4°C à Daejeon et Daegu, 5°C à Gwangju et 8°C à Busan. Dans l’après-midi, il fera 11°C dans la capitale, 15°C à Daejeon et Gwangju, 16°C à Busan et 18°C à Daegu.