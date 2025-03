Sommet de l’Apec : l'ambassadeur américain par intérim mise sur la présence de Trump à Gyeongju

Photo : YONHAP News

L’ambassadeur américain par intérim en Corée du Sud a estimé que Donald Trump pourrait participer au prochain sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec). Cet événement se tiendra en octobre à Gyeongju, dans le sud-est de la péninsule coréenne. Lors d'un forum organisé mardi par l'Institut Sejong, à Séoul, Joseph Yun a déclaré que le président américain devrait y assister, sauf circonstances exceptionnelles. Avant d’ajouter que le numéro un chinois, Xi Jinping, s'y rendrait très probablement, étant donné que la Chine accueillera le sommet de 2026.Par ailleurs, le haut diplomate américain s'est également exprimé sur la possibilité d'un armement nucléaire sud-coréen, soutenue par une partie de la population. Il a indiqué que, jusqu'à ce jour, cette question n'avait pas été examinée par l'administration Trump et qu'il pourrait y avoir plusieurs options. Mais que ce que souhaite Séoul concrètement en la matière n'est pas connu.Selon Yun, obtenir une autorisation pour le retraitement du combustible nucléaire du même niveau que le Japon, nécessiterait une révision de l'accord de coopération sur l'énergie atomique civile, signé entre Séoul et Washington. De plus, envisager un redéploiement des armes nucléaires tactiques américaines sur la péninsule coréenne ou un partage nucléaire, comme c’est le cas au sein de l’Otan, semble plus difficile à réaliser.S'agissant de la dénucléarisation de la Corée du Nord, l’ambassadeur intérimaire a déclaré que cet objectif ne pouvait pas être atteint en un jour, mais en plusieurs étapes, tout en affirmant qu’il ne devait jamais être abandonné.