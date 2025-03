Tarifs douaniers US sur l’acier et l’aluminium : entrée en vigueur

Photo : YONHAP News

Les droits de douane américains de 25 % sur les importations d'acier et d'aluminium entrent en vigueur ce mercredi, à la suite d'un décret signé par Donald Trump le 10 février.Le président américain, qui avait imposé des tarifs de 25 % sur l'acier et de 10 % sur l'aluminium lors de son premier mandat, a relevé le taux applicable à ce dernier à 25 %. En outre, les marchandises concernées couvrent désormais 253 articles dérivés. Les dérogations et exemptions accordées par Washington dans le cadre d'accords avec ses partenaires seront, en principe, supprimées.Parmi les articles dérivés, 166 seront soumis aux nouveaux tarifs dès aujourd’hui, tandis que 87 autres bénéficieront d'une exemption temporaire en attendant une annonce supplémentaire du département du Commerce américain.Les quotas en franchise de droits appliqués aux produits en acier sud-coréens depuis 2018 seront également annulés. Etant donné que le même taux est appliqué uniformément à tous les pays exportateurs, la compétitivité de la Corée du Sud ne sera pas nécessairement pénalisée sur le marché américain. Certains experts estiment qu'au contraire, la suppression des quotas d'exportations pourrait jouer en faveur de ses fabricants. Cependant, avec l'amélioration de leur compétitivité-prix, des entreprises américaines comme US Steel pourraient absorber la demande actuelle pour les produits « made in Korea ».Selon les statistiques de l'Agence du commerce international (ITA), relevant du département du Commerce américain, le pays du Matin clair était le quatrième exportateur d'acier vers les Etats-Unis en 2024, représentant 9 % des importations américaines, derrière le Canada, le Mexique et le Brésil. Par ailleurs, environ 13 % des exportations sud-coréennes d'acier étaient destinées aux USA l'année dernière.