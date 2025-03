L'ambassadeur sud-coréen à Moscou rencontre le vice-ministre des Affaires étrangères russe

Photo : YONHAP News

L'ambassadeur de Corée du Sud en Russie s’est entretenu mardi avec le vice-ministre russe des Affaires étrangères. Selon l'ambassade, Lee Do-hoon et Sergueï Rïabkov ont discuté des sujets internationaux, comme le désarmement et la non-prolifération des armes de destruction massive (ADM), ainsi que de la situation sur la péninsule coréenne. Étant donné que Rïabkov est responsable des questions de désarmement et des relations avec les Etats-Unis, ils ont probablement évoqué l'évolution rapide des relations Washington-Moscou, les négociations liées à l'Ukraine, et les perspectives des liens Séoul-Moscou.Le haut diplomate sud-coréen poursuit ses échanges réguliers avec des hauts responsables russes. En décembre dernier, une rencontre avait déjà eu lieu entre les deux hommes et une autre avec le vice-ministre des Affaires étrangères chargé de l'Asie-Pacifique, Andreï Roudenko.