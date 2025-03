Trump nomme l'ancien ambassadeur en Thaïlande au poste de secrétaire d'Etat adjoint pour l'Asie de l'Est

Photo : YONHAP News

Donald Trump a nommé un ancien ambassadeur américain en Thaïlande au poste de secrétaire d’Etat adjoint pour l’Asie de l’Est et le Pacifique. Michael DeSombre sera chargé de traiter les questions régionales, notamment celles liées à la péninsule coréenne. Le locataire de la Maison Blanche a annoncé cette nomination mardi sur Truth Social, le réseau social qu’il a lui-même lancé, en exprimant sa confiance dans son collaborateur et déclarant que ce dernier « travaillera incroyablement dur ».Sous le premier mandat de Trump, DeSombre a occupé le poste d’ambassadeur des Etats-Unis à Bangkok. Actuellement avocat au sein du cabinet new-yorkais Sullivan & Cromwell, il dirige les opérations de fusion et d’acquisition en Asie, ainsi que les affaires liées à la Corée du Sud et à l’Asie du Sud-est.Le nouveau secrétaire d’Etat adjoint est diplômé de la faculté de droit de Harvard et a également étudié à l’université de Stanford, où il a obtenu une licence en économie quantitative ainsi qu’un master en études sur l’Asie de l’Est.