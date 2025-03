Prisonniers nord-coréens : les ONG appellent Zelensky à respecter leur désir de rejoindre le Sud

Photo : YONHAP News

Des organisations de défense des droits de l'Homme en Corée du Nord ont exhorté le président ukrainien à respecter la volonté des prisonniers de guerre nord-coréens de se rendre au Sud. Dans une lettre envoyée mardi, le Groupe de travail sur la justice transitionnelle (TJWG) et d'autres organisations ont affirmé que si l’Ukraine encourage davantage de soldats nord-coréens à se rendre ou à faire défection à long terme, cela pourrait renforcer son effort de guerre. Ils ont rappelé que l'article 109 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre reposait sur le principe humanitaire selon lequel le pays d'origine doit les protéger plutôt que de les persécuter. En revanche, ils ont averti que, contrairement à ce principe, les militaires qui se rendent et leurs familles risquent d’être sévèrement punis comme traîtres au nord du 38e parallèle.Les organisations sud-coréennes ont précisé que plus de 34 000 réfugiés nord-coréens s’étaient installés en Corée du Sud, dont plusieurs milliers possèdent une expérience militaire acquise avant leur défection.