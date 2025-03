Emploi : création de 136 000 postes en février

Photo : YONHAP News

Selon les données publiées ce matin par l’Institut national des statistiques (Kostat), en février, la Corée du Sud a enregistré une hausse de 136 000 emplois et le nombre de nouveaux postes a atteint 28,179 millions. Le taux d'emploi s’est élevé à 61,7 %. Il s’agit d’une hausse de 0,1 point par rapport à l'année précédente.Dans le détail, la construction (-167 000), les services de soutien aux entreprises et de location (-74 000) ainsi que l’industrie manufacturière (-74 000) ont connu une baisse du nombre de postes. En revanche, des hausses ont été observées dans les soins de santé et le secteur social (+192 000) ainsi que les services professionnels, scientifiques et techniques (+80 000).Par tranche d'âge, le nombre d'emplois a augmenté chez les personnes âgées de 60 ans et plus (+342 000) et chez les trentenaires (+116 000). Cependant, il a diminué chez les jeunes de 20 à 29 ans (-228 000) et chez les quadragénaires (-78 000).Le taux de chômage est resté stable à 3,2 % par rapport à l'année dernière, tandis que celui des jeunes a crû de 0,5 point, atteignant 7,0 %. Le nombre de personnes qui ne recherchent pas de travail sans raison particulière a augmenté de 123 000 pour s’établir à 2,69 millions.