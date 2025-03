Korean Air dévoile son nouveau logo

Photo : YONHAP News

Korean Air a dévoilé, hier, son nouveau logo lors d'un événement de présentation tenu à son siège à Séoul. Il s’agit du premier changement en 41 ans. La première compagnie aérienne sud-coréenne a présenté une version modernisée du symbole du Taegeuk. Ce dernier est désormais représenté sous forme de ligne continue, manifestant la volonté de la compagnie de définir une nouvelle identité à l'approche de l'intégration complète de Korean Air et Asiana Airlines.Korean Air a également annoncé de nouveaux menus pour les repas à bord, en collaboration avec un chef propriétaire d'un restaurant haut de gamme dans le quartier de Hannam, ainsi que des améliorations de ses services en vol. De plus, elle prévoit de rehausser la qualité de ses équipements, notamment la vaisselle, les verres à vin et le linge de lit.Les avions récemment réaménagés ont été déployés pour la première fois ce matin sur le vol KE703, partant d'Incheon en direction de l'aéroport de Narita à Tokyo, au Japon. Le même jour, les nouveaux repas à bord et services seront appliqués en priorité sur les dix principales lignes longues distances, dont celles vers New York, Paris et Londres. Ces changements seront étendus à tous les vols long-courriers dès juin, et à tous les moyen-courriers et court-courriers dès septembre.