Photo : YONHAP News

Jimin, membre du groupe BTS, a établi un nouveau record en devenant l'artiste solo K-Pop à avoir passé le plus de temps dans le Hot 100 de Billboard.Selon les derniers classements publiés mardi par le magazine américain, le titre « Who », de son deuxième album solo « Muse », a atteint la 41e place. Depuis sa sortie en juillet dernier, la chanson a figuré dans le palmarès pendant 32 semaines, égalant le record du septuor avec « Dynamite » et dépassant les 31 semaines établies par Psy en 2012 avec « Gangnam Style ».Avec cette performance, Jimin devient le seul interprète de la musique pop coréenne à avoir occupé le Hot 100 pendant le plus de semaines, à la fois en solo et en groupe.