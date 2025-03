Industrie bovine américaine : appel à lever la limite d'âge imposée par Séoul

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, l’industrie du bœuf a appelé l'administration Trump à œuvrer pour la levée de l'interdiction sud-coréenne d’importer de la viande provenant de bovins âgés de plus de 30 mois. L'Association nationale des éleveurs de bovins (NCBA) des Etats-Unis a soumis, mardi, un avis en ce sens au Bureau du représentant américain au commerce (USTR). Elle a affirmé que cette restriction constituait une pratique commerciale déloyale, tout en reconnaissant qu'il s'agit d'une question sensible en Corée du Sud.Séoul avait convenu de ne pas autoriser l'importation de viande de bovins âgés de plus de 30 mois à l'issue de négociations marathon avec Washington en 2008, dans un contexte d'inquiétude liée à l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), connue sous le nom de « maladie de la vache folle ».La NCBA a souligné que la Chine, le Japon et Taïwan avaient déjà levé cette restriction, reconnaissant ainsi la sécurité et la qualité du bœuf « made in USA ». Avant de rappeler que les critères les plus rigoureux concernant la maladie ESB sont appliqués. Avant de proposer d'entamer des discussions afin de supprimer la limite d'âge et de renforcer le commerce bilatéral basé sur des données scientifiques.L'industrie de l'élevage américaine cherche à accroître ses exportations à destination du pays du Matin clair, qui est depuis plusieurs années, le plus grand importateur de son bœuf.A la suite d’un ordre de Trump, l'USTR devra présenter, d'ici le 1er avril, un rapport identifiant les pratiques déloyales des partenaires commerciaux des USA et proposer des pistes d'amélioration.