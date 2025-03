Nouveau système d'imposition des successions : entrée en vigueur en 2028

Photo : YONHAP News

Le ministère des Finances a annoncé aujourd'hui un plan visant à introduire l’« impôt sur l'acquisition de la succession », qui le calculera de manière séparée pour chaque héritier en fonction de sa part dans l'héritage.Actuellement, l'impôt sur les successions est prélevé sur la totalité de l'héritage, puis divisé entre les héritiers selon leur part respective. Bien que ce système facilite sa collecte, il peut être perçu comme excessif par rapport à la part reçue par chacun. De plus, fondé sur la responsabilité solidaire, ce système a conduit à des litiges juridiques lorsque les membres de la famille ne parvenaient pas à se mettre d'accord. Le nouveau entraînera une réduction de l'impôt, car plus les héritiers sont nombreux, plus les biens seront répartis, diminuant ainsi le montant global de la taxe.En outre, le système de déductions fiscales sera simplifié. Le plan propose la création d'une déduction de base unique, englobant toutes les autres, pour remplacer les différents types de déductions complexes existants. Par ailleurs, pour les successions d'une valeur inférieure à 10 milliards de wons, le conjoint pourrait bénéficier d'une déduction totale, indépendamment de son droit légal à la succession.Si le projet de loi est adopté cette année par l'Assemblée nationale, le système réformé entrera en vigueur en 2028.