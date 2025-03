Procès en destitution de Yoon : tension dans la classe politique en attente du jugement

Photo : KBS News

La Cour constitutionnelle n'a toujours pas annoncé la date du verdict du procès en destitution du chef de l’Etat suspendu, Yoon Suk Yeol. Selon les milieux juridiques, les juges de la haute juridiction délibèrent presque quotidiennement sur cette affaire depuis la fin des plaidoiries, il y a 15 jours, le 25 février. Il s’agit d’un délai record par rapport aux cas des ex-présidents Park Geun-hye et Roh Moo-hyun. La Cour avait rendu sa décision 11 jours après la clôture des audiences pour la première et pour le second, 14 jours après.Quant au temps écoulé entre le vote parlementaire de destitution et le prononcé du jugement des juges, il s'était élevé à 91 jours pour Park et à 63 jours pour Roh. L'Assemblée nationale a adopté la motion de destitution à l’encontre de Yoon le 14 décembre. Ainsi, si le verdict de la Cour tombe le 14 mars, conformément aux estimations initiales de nombreux observateurs, 90 jours auront été nécessaires. Si cette date est dépassée, un nouveau record sera établi. Etant donné la complexité de l'affaire et le contexte actuel, certains estiment que le verdict pourrait être rendu la semaine prochaine, voire à la fin du mois.En attendant, les tensions montent au sein de la classe politique. Plusieurs députés du Parti du pouvoir du peuple (PPP) organisent des actions de protestation en solitaire devant la Cour constitutionnelle. En outre, 82 élus de la formation présidentielle ont déposé une pétition auprès de la haute juridiction, exigeant l'invalidation de la destitution du dirigeant suspendu.Dans le camp adverse, le Minjoo continue d'exhorter la Cour à accélérer sa décision, tout en avertissant que le retour du chef de l'Etat suspendu ne ferait que prolonger la crise dans le pays. Le premier parti d'opposition a également poursuivi ses critiques à l’encontre du président par intérim, Choi Sang-mok, qui n'a toujours pas nommé Ma Eun-hyuk au poste de juge constitutionnel, ainsi qu’à l’encontre du procureur général, Shim Woo-jung, qui a ordonné la remise en liberté de Yoon sans en faire appel de la décision du tribunal.