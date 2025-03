Démence : le nombre de patients devrait atteindre un million en 2026

Photo : YONHAP News

Le nombre de patients atteints de démence en Corée du Sud devrait dépasser le million l’année prochaine, avec une estimation de 970 000 pour cette année. Selon une enquête publiée aujourd’hui par le ministère de la Santé et du Bien-être, en 2023, le taux de prévalence de la démence chez les personnes de 65 ans et plus s'élevait à 9,25 %, une légère baisse de 0,25 point par rapport à l’enquête réalisée en 2016.Cependant, la prévalence des troubles cognitifs légers a augmenté d’environ 6 points pendant la même période pour atteindre 28 %. Cette année, le nombre de personnes diagnostiquées avec des troubles cognitifs légers, un facteur de risque majeur pour la démence, était estimé à 2,98 millions. Il devrait dépasser les 4 millions d'ici 2033.Près de la moitié des familles de patients, soit 46 % des sondés, a déclaré ressentir une charge liée aux soins. Parmi les difficultés, l’aspect financier a été identifié comme la principale. En effet, les coûts de prise en charge ont été estimés à 17,33 millions de wons, soit 10 940 euros, par individu pour ceux vivant dans la communauté, et à 31,38 millions de wons, l’équivalent de 19 810 euros, pour ceux résidant dans des établissements ou des hôpitaux.