Le chef du Parlement exhorte le président intérimaire à nommer immédiatement Ma Eun-hyuk

Photo : YONHAP News

Le président de l'Assemblée nationale a pressé le chef de l'Etat intérimaire de nommer immédiatement Ma Eun-hyuk au poste de juge constitutionnel. Lors d'une conférence de presse urgente tenue aujourd'hui au Parlement, Woo Won-shik a rappelé que sa nomination était une obligation constitutionnelle de Choi Sang-mok, qui n’a toujours pas été remplie, deux semaines après la décision de la Cour constitutionnelle.Le chef du Parlement a souligné que la haute juridiction était une institution fondamentale qui protège la Constitution en interprétant et appliquant ses principes. Il a ajouté que ne pas exécuter ses décisions constituait un acte d'opposition à celle-ci et une trahison des devoirs constitutionnels jurés par les fonctionnaires. Il a ensuite critiqué Choi, en affirmant que son inaction affaiblissait les bases du pays et menaçait la discipline des fonctionnaires.Woo a également indiqué que le refus de nommer Ma aggravait l’instabilité nationale, nuisait à l’économie et présentait un danger majeur du point de vue de la cohésion sociale. Selon lui, cette inaction crée un mauvais précédent en ne respectant pas les décisions de la Cour.Enfin, le patron du perchoir a demandé à Choi de répondre publiquement sur la date de nomination du juge constitutionnel, sur la raison pour laquelle il maintenait cette situation et cette violation des pouvoirs de l’Hémicycle. Avant d’insister sur le fait que le peuple ne tolérera pas d'actions contraires à la Constitution, espérant que le dirigeant intérimaire ne sera pas inscrit dans l’histoire comme un fonctionnaire ayant négligé ses obligations constitutionnelles.