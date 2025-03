Pont sur le Tumen : les travaux préparatoires ont commencé pour relier la Corée du Nord et la Russie

Photo : YONHAP News

Les travaux préliminaires pour la construction d’un pont routier sur le fleuve Tumen, un projet convenu lors du sommet entre Pyongyang et Moscou en juin dernier, semblent avoir démarré. D’après Radio Free Asia, ce mercredi, des signes de préparation pour ce projet ont été détectés sur le fleuve gelé, grâce à l’analyse d’images satellites prises le 3 mars par SI Analytics.Les images de la société sud-coréenne montrent des structures jaunes sur le fleuve, probablement des bases destinées à soutenir les piliers du futur pont. À proximité de la frontière, des objets ressemblant à des matériaux de construction ont également été repérés. Du côté nord-coréen, des véhicules, camions et bulldozers apparaissent sur les images, suggérant des travaux de nivellement.SI Analytics a prévu que ces travaux seraient terminés avant la fonte des glaces, et que l'installation des piliers commencerait au printemps. Comparé au temps habituellement nécessaire pour construire un pont de 1 km en Russie, entre 1,5 et 3 ans, les travaux en question devraient avancer plus rapidement que prévu. Une fois achevé, cet ouvrage devrait renforcer les réseaux logistiques, ce qui facilitera les échanges commerciaux entre les deux alliés.