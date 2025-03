Photo : YONHAP News

La journée de jeudi sera marquée par le pic de concentration de particules fines. Et ce, pour l’ensemble des régions. Ce matin, un épais brouillard recouvre celles du centre et de Séoul. La qualité de l’air y sera au niveau très mauvais à mesure qu’une poussière jaune plus épaisse s’infiltrera sur le territoire. Pour le reste du pays, c’est le niveau mauvais qui sera atteint. Cette pollution de l’air devrait persister jusqu’à demain matin, avant de se dissiper progressivement.Du côté des températures, ce matin, il fera 3°C à Séoul et Daejeon, 5°C à Gwangju et Daegu et 7°C à Busan. Dans l’après-midi, il fera 15°C dans la capitale, 16°C à Daejeon, Jeonju et Busan ainsi que 17°C à Gwangju et Daegu.