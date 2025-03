« SPHEREx » : lancement réussi du télescope spatial sud-coréano-américain

Photo : YONHAP News

Après huit reports, le télescope spatial « SPHEREx » a finalement décollé avec succès depuis la base spatiale de Vandenberg, en Californie. Il a été développé conjointement par la NASA et l'Institut sud-coréen d'astronomie et de sciences spatiales (KASI).Cet instrument d’observation du cosmos a été lancé, lundi à 23h09, heure locale, à bord de la fusée Falcon 9 de SpaceX. Il a atteint, vers 23h52, une orbite héliosynchrone à une altitude d'environ 650 kilomètres. Il a réussi à communiquer avec la base terrestre du Svalbard en Norvège, 38 minutes plus tard. Désormais, « SPHEREx » entrera dans une première phase opérationnelle d’essai pour une durée de 37 jours. Il pourra fonctionner à une température inférieure à 210°C, à l’aide de son propre système de refroidissement.Une fois cette étape initiale terminée, il mènera une mission d’observation durant environ 25 mois. Il s’agit de procéder à un tour autour de la Terre toutes les 98 minutes, effectuant 14,5 orbites par jour et prenant plus de 600 images de l'espace.Cet instrument infrarouge est capable d’observer le ciel en 102 couleurs différentes. Il pourra ainsi établir une carte spatiale infrarouge en 3D et contribuer aux recherches sur le secret de la formation de l’univers et son évolution.