Quantique : le gouvernement dévoile un projet d’envergure

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a officiellement lancé, hier, la Commission nationale des stratégies quantiques sous l’autorité du Premier ministre. Composée de 11 experts et de sept ministres concernés, elle a tenu, le même jour, sa première réunion.L’occasion d’annoncer un projet phare de R&D visant à développer l’industrie quantique. Celui-ci prévoit le déblocage d’une enveloppe d’environ 700 milliards de wons à l’horizon 2032 pour la mise au point d’un ordinateur quantique de 1 000 qubits et l’introduction d’un système compétitif de recherche et développement. Avec pour objectif d’être à la pointe des technologies de nouvelle génération en la matière. Il s’agit également de développer des capteurs de navigation quantiques sans GPS, en coopération avec les entreprises privées.Selon le ministère des Sciences et des TIC, le pays dispose actuellement d’un ordinateur quantique de 20 qubits, et veut procéder à une démonstration supraconductrice de 50 qubits d'ici la fin de l'année prochaine.L’exécutif ambitionne en même temps de développer des logiciels et des algorithmes quantiques, mais aussi de former de la main-d'œuvre spécialisée et recruter des talents étrangers.