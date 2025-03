Corée-USA : Choi Sang-mok plaide une relation équilibrée et mutuellement bénéfique

Photo : YONHAP News

Le président par intérim a souligné que la Corée du Sud et les Etats-Unis devaient poursuivre une relation équilibrée et mutuellement bénéfique, ce qui conduira à un renforcement de l'alliance. Choi Sang-mok s’est ainsi exprimé lors d'une interview publiée hier dans The Wall Street Journal (WSJ) au sujet de la politique d’imposition des droits de douane de l'administration Trump. Il a affirmé que Séoul, en collaboration avec le secteur privé, était pleinement préparé.Selon le quotidien économique et financier américain, Choi souhaite avoir une conversation téléphonique avec le président américain pour mettre en avant le fait que l'excédent commercial de son pays était temporaire. Il a expliqué que ce surplus était dû à l'augmentation des investissements des entreprises sud-coréennes aux USA. Avant d’annoncer que le pays du Matin clair prévoyait d'utiliser son expertise de l'industrie navale pour aider à la revitalisation de celle américaine.Le chef de l’Etat par intérim a également ajouté que toute mesure entravant l'expansion du commerce ne serait pas bénéfique pour les intérêts nationaux.