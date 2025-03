Annulation de la détention de Yoon : le Parquet réfléchit sur l'appel immédiat

Photo : YONHAP News

Le Parquet a annoncé mercredi qu'il était en train d'examiner la possibilité de faire appel immédiatement de l'annulation de la détention de Yoon Suk Yeol. Le chef de l'Administration judiciaire et juge de la Cour suprême a mentionné qu'il était nécessaire de soumettre cette décision au jugement d’une juridiction supérieure. Chun Dae-yup a tenu ces propos lors d'une réunion de la commission parlementaire de la législation et de la justice mercredi.Vendredi dernier, lorsque le Tribunal du district central de Séoul avait annulé la détention du président de la République suspendu, le procureur avait renoncé à faire appel immédiatement. Ce qui avait conduit à sa libération le 8 mars.Cependant, certains membres du milieu judiciaire ont exprimé l’opinion qu'il était nécessaire de demander l'avis d’une juridiction supérieure. De plus, l'ajout de la position de Chun, en charge de l'administration judiciaire des tribunaux nationaux, a intensifié les réflexions du Parquet.Le ministère public a tenu, aujourd’hui, une réunion de direction pour discuter de cette question. Le délai pour un appel immédiat prend fin le 14 mars.