Le ministre délégué au Commerce extérieur se rend à Washington

Photo : KBS News

Le ministre délégué au Commerce extérieur s’est rendu aujourd’hui à Washington. Son déplacement de deux jours a pour objectif de négocier avec des hauts responsables de l’administration Trump sur la nouvelle politique commerciale de celle-ci, en particulier sur les droits de douane.Peu avant de prendre l’avion, Cheong In-kyo a répondu aux questions des journalistes sur les options pour mener les discussions. Il a alors promis de faire comprendre à ses interlocuteurs que la Corée du Sud est le partenaire le plus compatible pour la politique de sécurité économique des Etats-Unis et d’œuvrer en même temps pour « minimiser les sanctions économiques » contre son pays.Interrogé sur la demande de l’industrie bovine américaine à la Maison Blanche, Cheong n’a pas exclu la possibilité pour cette dernière de dégainer la carte pour les produits agricoles. Pour rappel, l'Association des éleveurs de bovins des Etats-Unis a appelé mardi à l’ouverture du marché sud-coréen à la viande de bovins de plus de 30 mois. Par ailleurs, le ministre délégué a éludé la question sur la participation de Séoul au projet gazier de l'Alaska.Le ministère de l’Industrie et du Commerce a expliqué que ce voyage fait suite à celui de son ministre dans la capitale américaine. Fin février, Ahn Duk-geun s’y était entretenu avec son homologue, Howard Lutnick.