Tir erroné de bombes par des avions militaires : deux pilotes inculpés pour blessures par négligence

Photo : YONHAP News

Les deux pilotes de l'armée de l'air, ayant largué par erreur des bombes sur une zone résidentielle à Pocheon dans la province de Gyeonggi le 6 mars, ont été inculpés pour blessures par négligence et dommages aux installations militaires. Le bureau d'enquête du ministère de la Défense l’a annoncé ce matin, en déclarant que l'erreur dans la saisie des coordonnées de la cible par les deux militaires était la cause directe de l'incident.L’enquête a révélé que, la veille, les deux pilotes avaient mal saisi les coordonnées de largage des bombes dans le système informatique de planification de mission aérienne. De plus, ils avaient modifié de manière arbitraire l'altitude des coordonnées. Cependant, l'armée de l'air a expliqué que, bien que l'altitude soit automatiquement calculée, la corriger en fonction de celle indiquée dans le plan de formation était une procédure de base.Les autorités militaires prévoient de tenir la semaine prochaine un comité d'examen pour décider si les deux soldats conservent leur qualification de pilote. En relation avec cet incident, les responsables supérieurs concernés ont été révoqués de leurs fonctions.