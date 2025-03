La Cour constitutionnelle invalide la destitution du président de la BAI et de trois procureurs

Photo : YONHAP News

La Cour constitutionnelle n’a pas entériné la décision prise, en décembre, par le Parlement de destituer le président de la Cour des comptes (BAI) et trois hauts gradés du Parquet. Elle a rendu aujourd’hui son verdict à l’unanimité de ses huit juges.Dans la motion de destitution contre le patron de la BAI, Choe Jae-hae, le Minjoo, la première formation de l’opposition, avait accusé celui-ci d’avoir violé le devoir d’indépendance de son institution et fermé les yeux sur des irrégularités relevées lors du contrôle des dépenses du budget de l’Etat pour la rénovation de la résidence officielle et du bureau du président, que Yoon Suk Yeol avait déménagés après son élection. Il lui reprochait également d’avoir effectué un audit sur l’ex-présidente de la Commission anti-corruption et des droits civils (ACRC), Jeon Hyun-heui, pour la pousser à démissionner. Elle avait été nommée sous la présidence de Moon Jae-in, le prédécesseur de Yoon.La Cour n’a néanmoins pas accepté toutes ces accusations, comme elle a fait de même pour les trois procureurs. Il s’agit de Lee Chang-soo, chef du Parquet du district central de Séoul, de Cho Sang-won et de Choi Jae-hun du même ministère public. Il leur était imputé d’avoir mené une enquête insuffisamment approfondie sur le soupçon de manipulation boursière qui pesait sur la Première dame, Kim Keon-hee, et de ne pas l’avoir inculpée.Les quatre hommes vont donc être rétablis dans leurs fonctions dès aujourd’hui.