Bœuf américain : l’Association du hanwoo s’oppose à la levée de la limite d’âge

Photo : YONHAP News

Les éleveurs du bœuf coréen, « hanwoo », ont exprimé leur opposition à l'importation de viande de bovins américains âgés de plus de 30 mois. Dans un communiqué publié hier, l’Association du hanwoo a exhorté le gouvernement et l’Assemblée nationale à rejeter la demande des Etats-Unis en ce sens, pour la survie des éleveurs et la santé des citoyens. Avant d’ajouter qu’en cas d’autorisation, elle engagerait des actions pour y faire face.Pour rappel, l’industrie du bœuf américaine a demandé à l'administration Trump de lever la limite d'âge des bovins imposée par Séoul. Depuis 2008, le pays du Matin clair n'autorise que les viandes issues de bœufs américains de moins de 30 mois, considérées comme présentant moins de risque de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), connue sous le nom de « maladie de la vache folle ».L’association a expliqué que cette maladie reste un sujet sensible dans le pays, et qu’aux USA, sept cas ont été recensés, dont un a survenu en mai 2023. Les éleveurs sud-coréens craignent qu’en cas d’ouverture du marché, la méfiance envers le bœuf américain affectera également la consommation de viande locale.Toujours selon l’organisation, le secteur du hanwoo est déjà en déficit depuis quatre ans, et la suppression des droits de douane sur le bœuf américain est prévue l’année prochaine. Selon elle, si la restriction sur l’âge disparaît, les éleveurs sud-coréens n’auront plus d’avenir.