Cours particuliers : un élève sud-coréen dépense 470 000 wons par mois en moyenne

Photo : KBS News

L'année dernière, les dépenses totales en cours privés des élèves de l’école primaire, du collège et du lycée ont atteint 29 200 milliards de wons, soit environ 18,4 milliards d’euros. Un niveau recordSelon les données publiées ce matin par l’Institut national des statistiques (Kostat), il s’agit d’une augmentation de 7,7 % en glissement annuel. Ce montant avait reculé de 7,8 % en 2020 sur fond de pandémie de COVID-19, avant de poursuivre son accroissement chaque année.Le Kostat a analysé que, malgré la baisse du nombre d’élèves, le taux de participation à l’enseignement extrascolaire et le temps qui y est consacré ont progressé. Le coût mensuel moyen par élève est monté de 9,3 % pour s’élever à 474 000 wons ou 299 euros. Plus précisément, 442 000 wons pour un écolier, 490 000 wons pour un collégien, et 520 000 wons pour un lycéen.Par ailleurs, plus le revenu des ménages est élevé, plus le budget pour les cours particuliers est important. Notamment, un lycéen résidant à Séoul a dépensé en moyenne 1,02 million de wons par mois, l’équivalent de 650 euros.Quant au taux de participation à l’éducation privée, il a atteint 80 %, un nouveau record, enregistrant une hausse de 1,5 point. Le temps moyen lui étant consacré a atteint 7,6 heures par semaine, soit une progression de 0,3 heure par rapport à l’année précédente.Cette enquête n’inclut pas les dépenses des jeunes enfants fréquentant les écoles maternelles.