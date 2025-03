Les sud-Coréens préfèrent les courtes vidéos aux formats traditionnels

Photo : KBS News

Les sud-Coréens passent sept fois plus de temps sur les plateformes de vidéos courtes que sur les services de streaming OTT. Selon les données publiées ce matin par Wiseapp Retail, le mois dernier, le temps moyen d’utilisation des applications de contenus courts, telles que YouTube, TikTok et Instagram, a atteint 48 heures et 73 minutes par personne. En comparaison, les cinq principales plateformes OTT comme Netflix, Tving, Wavve, Disney+ et Coupang Play, n'ont totalisé que 7 heures et 14 minutes.Ce phénomène s’explique par la tendance des utilisateurs à passer moins de temps sur chaque vidéo. Dans ce contexte, les géants des TIC sud-coréens cherchent à développer leur service sur le marché des vidéos courtes. Daum a lancé en décembre dernier le programme Daum Channel Boost-Up Challenge, destiné à soutenir la création de contenus en formats courts sur sa plateforme. Kakao prévoit d’ajouter un onglet dédié aux « short-form videos » sur l’application Daum au cours du deuxième trimestre 2025.Du côté de Naver, le service de clip vidéo court connaît une forte croissance. En février, la production de contenus sur sa plateforme a été multipliée par cinq sur un an. Le nombre moyen de vues quotidiennes a quadruplé, tandis que le nombre de chaînes a triplé.