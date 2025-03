Photo : Getty Images Bank

Ce vendredi, la pollution aux particules fines et poussières jaunes se résorbe pour laisser place au ciel bleu et au soleil. Une bonne nouvelle avant le week-end, qui sera plus capricieux avec des nuages samedi et de la pluie, voire de la neige, dimanche.De leur côté, les températures vont fortement augmenter au cours de la journée. Ce matin, il fera 5°C à Séoul et Daegu, 3°C à Daejeon, 6°C à Gwangju et 7°C à Busan. Dans l’après-midi, il fera 18°C dans la capitale, 20°C à Daejeon et Jeonju ainsi que 15°C à Busan. La maximale sera pour Gwangju avec 21°C. Toutefois, ces valeurs vont diminuer au cours du week-end pour redescendre sous la barre des 10°C ce dimanche et en début de semaine prochaine.