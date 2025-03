Trump qualifie de nouveau la Corée du Nord de puissance nucléaire

Photo : YONHAP News

Lors de son entretien avec le patron de l’Otan à la Maison Blanche, hier, Donald Trump a de nouveau qualifié la Corée du Nord de « puissance nucléaire » et réitéré son intention de renouer les liens avec son dirigeant. Le président des Etats-Unis a déclaré qu’il entretenait d'excellentes relations avec Kim Jong-un. Avant d’ajouter que le régime communiste avait beaucoup d’armes atomiques.Le 20 janvier, le jour même de son investiture pour un second mandat, le successeur de Joe Biden avait déjà affirmé le statut de « puissance nucléaire » à Pyongyang. Un statut que la communauté internationale ne reconnaît cependant pas, compte tenu de ses répercussions diplomatiques et militaires.Les nouveaux commentaires de Trump alimentent les spéculations sur le changement de la politique nord-coréenne de son administration, même si celle-ci a reconfirmé vouloir une dénucléarisation complète du royaume ermite.Le milliardaire a également vanté ses deux sommets avec Kim III, qui ont eu lieu respectivement à Singapour en juin 2018 et à Hanoï en février 2019. Selon lui, ces rencontres ont amené la Corée du Nord à participer aux JO d’hiver de PyeongChang, au Sud, et leur présence a fait de l’événement un grand succès. Toutefois, il se serait trompé de date puisque ces Jeux ont eu lieu en février 2018, quatre mois plus tôt que l’entrevue de Singapour.