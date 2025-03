Parlement : adoption d'une résolution de soutien à l’alliance avec Washington

Photo : KBS News

L’Assemblée nationale a adopté hier une résolution de soutien à l’alliance avec les Etats-Unis. Le texte a été voté avec 201 voix pour, 17 contre et 23 abstentions.Les députés y réaffirment que l’alliance Séoul-Washington est, à la fois, un fondement du maintien de la paix sur la péninsule et le pivot de la paix et de la prospérité du monde entier. Ils y expriment également leur appui à son renforcement et s’engagent à soutenir les efforts des deux nations pour atteindre l’objectif de la communauté internationale de dénucléariser la Corée du Nord.A cette occasion, le président de la commission de la diplomatie et de la réunification, Kim Seok-ki, a rappelé que Pyongyang, faisant fi des sanctions internationales, s’applique toujours à développer ses capacités nucléaires et balistiques. Pour le législateur conservateur, le texte a pour enjeu de reconfirmer la solidité de l’alliance sud-coréano-américaine sous l’administration Trump II.De son côté, Kim Joon-hyung, élu du Parti de la Reconstruction de la Corée, la deuxième formation de l’opposition, a fait part de son inquiétude. Selon lui, si le Sud continue à souligner la spécificité de l’alliance bilatérale, elle devra payer une facture alourdie aux USA. Et l’adoption d’une résolution inconditionnelle et unilatérale ne fera qu’affaiblir son autonomie diplomatique.