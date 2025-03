100 entreprises les plus innovantes au monde : Samsung Electronics occupe le trône

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics occupe la première place du classement des « 100 entreprises les plus innovantes au monde en 2025 », établi par Clarivate. L’institut d’étude de marché global a évalué les sociétés du monde entier en fonction de leur capacité technologique, de leurs résultats en recherche et développement ainsi que de leur gestion de la propriété intellectuelle afin d'en sélectionner 100 dans 11 pays.Le géant sud-coréen de l'électronique figure au palmarès pour la douzième année consécutive. En tout, huit firmes du pays du Matin clair y sont présentes : LG Chem (7e), LG Electronics (11e), Hyundai Motor (16e), SK Hynix (19e), Kia Motors (20e), Samsung Electro-Mechanics (29e), et enfin, Samsung SDI (74e).Par ailleurs, le Japon est le plus représenté dans le classement avec 33 entreprises. Viennent ensuite les Etats-Unis (18), Taïwan (13), l'Allemagne (8), la France (7) et la Chine (6).