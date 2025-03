DOE : Séoul poursuit les concertations sur la liste des pays sensibles

Photo : YONHAP News

Les concertations Séoul-Washington se poursuivent sur la liste des pays sensibles du département de l’Energie des Etats-Unis (DOE). C’est ce qu’a annoncé hier le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lee Jae-woong.Les discussions ont débuté après la publication par les médias de l’information selon laquelle le DOE, responsable de la politique énergétique et de la sûreté nucléaire, étudie la possibilité d’y inscrire la Corée du Sud. Actuellement, y figurent la Chine, la Russie, la Syrie et la Corée du Nord, entre autres. Les chercheurs de ces nations font l’objet d’une procédure d’attestation plus rigoureuse pour travailler ou participer aux recherches dans les installations ou les centres d’études affiliés au département.Lors d’une audition parlementaire, mardi, le chef de la diplomatie, Cho Tae-yul, a estimé que la liste ne semblait pas encore être déterminée. Toutefois, en janvier, Jefferson Lab, l’un des 17 instituts de recherche du DOE, a posté, sur son site d’accueil, une liste similaire comprenant les deux Corées. L’établissement y précise qu’il est nécessaire d'obtenir une autorisation préalable pour se rendre dans les pays qui y sont placés.