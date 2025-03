La Carte d'identité mobile est disponible dès aujourd’hui

Photo : YONHAP News

A partir d’aujourd’hui, il est possible de délivrer des cartes d'identité mobiles dans tout le pays. L’opération avait commencé dans la ville de Sejong, le 27 décembre dernier, et le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité a progressivement élargi la zone de délivrance.Les citoyens peuvent désormais la demander dans le centre local des services communautaires correspondant à leur adresse enregistrée à l’administration. A partir du 28 mars, il sera possible de faire la demande dans tous les centres locaux des services communautaires et en ligne, quel que soit l'adresse.Conformément à la loi sur l'enregistrement des résidents, cette carte dématérialisée est fournie sur un seul smartphone au nom du titulaire et a la même valeur légale que celle physique. Elle pourra ainsi être utilisée dans les institutions administratives, les banques, les aéroports et les hôpitaux, entre autres.Pour garantir la sécurité et la fiabilité, diverses technologies de sécurité sont utilisées telles que la blockchain et le cryptage.