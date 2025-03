« Myung Tae-kyun Gate » : Choi Sang-mok exerce son veto à la loi sur la nomination d’un procureur indépendant

Photo : YONHAP News

Le président par intérim a exercé son droit de veto à la loi visant à nommer un procureur indépendant devant conduire des enquêtes sur le « Myung Tae-kyun Gate », du nom d’un intermédiaire politique. Un texte voté le 27 février par l’Assemblée nationale, en dépit de l’objection du Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement présidentiel.Choi Sang-mok a fait part de cette décision, lors d’un conseil des ministres extraordinaire, tenu aujourd’hui. Il avait jusqu’à demain pour proclamer la législation ou pour demander au Parlement un nouveau débat, en y mettant son veto.Afin de justifier son refus, le dirigeant intermédiaire a évoqué le fait que le texte risque de « ne pas être conforme à la Constitution et de perturber le fondement du système du code pénal ». Avant de remettre en question l’étendue des investigations prévue par la loi, qui selon lui, est trop large et floue.Le texte peut désormais être réexaminé par l’Hémicycle et de nouveau adopté, si la majorité des députés sont présents à la séance plénière et que deux tiers d’entre eux votent pour. Dans ce cas, son adoption sera définitive et un procureur indépendant sera désigné pour mener des enquêtes distinctes de celles du Parquet sur l’affaire, dans laquelle sont cités, notamment, les noms de Yoon Suk Yeol et de son épouse, Kim Keon-hee.Le couple présidentiel est soupçonné d’être impliqué dans le trucage illicite des sondages d’opinion à son avantage par le biais de Myung. Et ce pendant les primaires du PPP en 2021 comme pour la présidentielle de l’année suivante. Yoon et Kim seraient également intervenus dans les investitures de certains candidats aux élections locales et aux législatives partielles de 2022.