Pyongyang dénonce la coopération sécuritaire Séoul-Washington-Tokyo

Photo : YONHAP News

Pyongyang a fustigé Tokyo pour chercher à réviser sa Constitution pacifiste et a critiqué dans la foulée sa coopération sécuritaire avec Séoul et Washington. C’est son agence de presse officielle, la KCNA, qui a relayé cette information.L’éditorial, publié aujourd’hui, accuse l’archipel d’être obsédé par le renforcement de ses forces d’autodéfense pour se libérer des restrictions constitutionnelles, vieilles de 80 ans. Et dénonce l’exercice aérien que les trois partenaires avaient conjointement effectué en janvier au-dessus de la péninsule. Avant d’ajouter que les Etats-Unis et leurs deux principaux alliés d’Asie envisagent aussi d’organiser en mars une autre manœuvre militaire.Au Japon, le parti au pouvoir, le PLD, a tenu le 9 mars sa convention annuelle et a déterminé ses principaux projets de l’année. Il s’agit entre autres d’amender la Constitution dans les meilleurs délais.