Fièvre aphteuse : premier cas en Corée du Sud depuis près de 2 ans

Photo : YONHAP News

Un foyer de fièvre aphteuse a été confirmé dans une exploitation de 180 bovins située à Yeongam, dans la province de Jeolla du Sud. C'est la première apparition de cette épizootie en Corée du Sud depuis mai 2023.La cellule de gestion de la maladie a relevé le niveau d’alerte à « grave » pour Yeongam et sept autres villes et comtés voisins. Pour le reste du pays, l’alerte est passée à « attentif ».Dans l'élevage concerné, des équipes sanitaires ont été envoyées pour contrôler les entrées et sorties ainsi que mener une enquête épidémiologique. Les routes environnantes ont été désinfectées.De plus, un ordre d’interdiction de déplacement a été émis pour toutes les installations d’élevage du pays, y compris les fermes des artiodactyles, les abattoirs et les usines d’alimentation animale. Cette restriction s'appliquera à partir d'aujourd'hui jusqu’au dimanche 16 mars à 8h.Enfin, les autorités sanitaires prévoient d'effectuer une vaccination et un examen clinique auprès de 1,15 million de têtes de bétail répartis dans près de 9 000 exploitations à proximité.