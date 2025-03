Destitution de Yoon : grandes manifestations prévues à Séoul demain

Photo : KBS News

D'importantes manifestations pour et contre la destitution du président Yoon Suk Yeol sont prévues, samedi après-midi, dans plusieurs quartiers de Séoul dont Gwanghwamun et Yeouido. Des dizaines de milliers de personnes sont attendues, ce qui risque d’entraîner des perturbations de la circulation. Selon la police métropolitaine de la capitale, des rassemblements et des marches seront notamment organisés par Action d'urgence pour la destitution et par le Parti de la liberté et l'unification.Les autorités policières prévoient de mettre en place des voies réversibles et de déployer plus de 230 agents dans les zones concernées afin d’assurer la gestion du trafic. Un responsable a affirmé que des embouteillages sont attendus, entre autres, sur l'avenue de Sejong, ainsi que les rues de Sajik et de Yulgok. Avant de préconiser aux citoyens de prendre les transports en commun.Les horaires des manifestations et l'état du trafic peuvent être consultés via le service d’information téléphonique de la police de Séoul (02-700-5000) et son site web : www.spatic.go.kr.