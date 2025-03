Le gouvernement alerte sur le risque grandissant de la détérioration économique

Photo : YONHAP News

L'économie sud-coréenne voit ses risques de ralentissement croître pour le troisième mois consécutif. C'est ce qu'a indiqué le ministère de l'Economie et des Finances dans son rapport mensuel « Tendance économique » de mars. Il a souligné que face à l'augmentation des incertitudes internes tout comme externes, les exportations ont reculé et le sentiment économique s'est dégradé.En février, les ventes à l'étranger ont progressé de 1 % sur un an, en raison d'un plus grand nombre de jours travaillés. Mais en moyenne journalière, elles ont dégringolé de 5,9 %, notamment en raison du repli de celles des articles clés, tels que les semi-conducteurs et les produits pétroliers.De son côté, la production industrielle a chuté de 2,3 % en janvier par rapport au mois précédent, en raison du recul dans les secteurs de la construction et des industries minières et manufacturières.Les ventes au détail sont également tombées de 0,6 %, tandis que les investissements en équipements et en construction ont enregistré une baisse respective de 14,2 et 4,3 %.L'indice de confiance des consommateurs (CSI) a augmenté de 4 points en glissement mensuel pour atteindre 95,2 en février. Néanmoins, l’indicateur mesurant le moral des entreprises a régressé de 0,6 point.Quant au nombre d'employés, il s'est accru de 136 000 sur un an, mais l'industrie manufacturière, la construction ainsi que les commerces de détail et de gros ont connu une perte.Concernant l’économie mondiale, pour le ministère les risques géopolitiques persistent et les incertitudes grandissent sur le commerce extérieur, notamment avec la mise en place des droits de douane par certaines grandes puissances économiques.