Soju : les exportations dépassent 200 millions de dollars en 2024

Photo : YONHAP News

L’année dernière, les exportations de soju, spiritueux coréen, ont franchi pour la première fois le seuil des 200 millions de dollars. Il s'agit d'une hausse de 3,9 % en glissement annuel. Selon le Service des douanes, cette embellie a été portée par le soju aux fruits. Le montant de ses ventes à l'étranger a augmenté de 5,4 % pour s'élever à 96 millions de dollars. Cela représente près de la moitié des exportations totales de soju.En 2016, cet alcool fruité n’avait enregistré que 20 millions de dollars, mais il a connu une explosion de 63,3 % en 2021, avant de poursuivre sa progression jusqu’à aujourd’hui.Quant au soju classique, il avait de nouveau dépassé la barre des 100 millions de dollar d’exportations en 2023, pour la première fois depuis dix ans, et a maintenu ce niveau l’an dernier.Parmi les 95 pays importateurs, les Etats-Unis arrivent en tête, représentant 24,3 %. Viennent ensuite la Chine et le Japon avec respectivement 19,9 et 19,2 %.Pendant les deux premiers mois de cette année, le montant d'exportations de soju est monté de 0,5 % pour s'établir à 24 millions de dollars.