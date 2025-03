Météo : un goût d’hiver

Photo : KBS News

Pour débuter cette troisième semaine de mars, l’hiver fait son retour en Corée du Sud. Il faudra bien se couvrir ce matin avec une forte chute des températures et un ressenti glacial. Il fera -2°C à Séoul, Daejeon et Jeonju, -1°C à Andong ainsi que 0°C à Gwangju, Daegu et Busan. Cet après-midi, il est attendu 6°C dans la capitale, 7°C à Andong et Jeonju, 8°C à Daejeon et Gwangju ainsi que 10°C à Busan.Concernant le ciel, il sera dégagé sur tout le territoire à l’exception de l’est. Des alertes aux fortes chutes de neige sont en vigueur pour le Gangwon et le Gyeongsang du Nord où 15 cm sont attendues. De la pluie et des flocons sont annoncées dans la nuit de lundi à mardi dans la zone métropolitaine et le Chungcheong du Sud avant de s’étendre à tout le pays demain.