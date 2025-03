La Corée du Nord rejette la demande de dénucléarisation de la communauté internationale

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a réagi à la demande de dénucléariser, formulée par la communauté internationale, en la qualifiant de « provocation politicienne ». Dans un communiqué rendu public aujourd'hui par son agence de presse officielle, la KCNA, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a fait part de ses préoccupations sur le fait que les autres nations pointaient du doigt la capacité de dissuasion de guerre d’un Etat souverain. Et d'ajouter que Pyongyang ne tolérera jamais ce genre d'ingérence.La voix de la diplomatie du royaume ermite a ensuite voulu rappeler que « c'étaient plutôt les nations membres du G7 qui s'acharnaient à déployer des armes atomiques sous prétexte de partage nucléaire et de dissuasion élargie». Elle leur a ainsi appelé « à renoncer à cette ambition nucléaire, au lieu de proférer la dénucléarisation de tel ou tel pays ».Le communiqué a également précisé qu'il n'était pas nécessaire d'avoir la reconnaissance des autres pour jouir du statut de puissance nucléaire. Avant d'ajouter que les forces atomiques du pays seraient un outil inébranlable pouvant garantir sa souveraineté, son territoire et ses intérêts, ainsi que prévenir la guerre dans la péninsule tout comme en Asie du Nord-Est.Pour finir, le régime de Kim Jong-un s'est engagé à « renforcer et renouveler sa capacité nucléaire en vertu de la Constitution et de la loi du pays. »