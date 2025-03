Loi martiale : début des audiences principales du procès des responsables militaires et policiers

Photo : YONHAP News

Le procès pénal des militaires et policiers haut gradés du pays, inculpés pour leur participation aux missions d'insurrection lors de la tentative d'imposer la loi martiale le 3 décembre dernier par le président suspendu Yoon Suk Yeol, commence aujourd'hui.La 25e cour pénale du Tribunal du district central de Séoul ouvrira cet après-midi la première audience à l'encontre de Kim Yong-hyun, ancien ministre de la Défense, de Roh Sang-won, ex commandement du renseignement de la défense, et Kim Yong-gyun, ancien colonel. Lors des préparatifs, le tribunal avait décidé de fusionner les procès de ces trois inculpés.L'ex-ministre de la Défense est accusé d'avoir ordonné l'infiltration des militaires au sein de l'Assemblée nationale afin d’empêcher le vote pour la levée de l'état d'exception. Il est également soupçonné d’avoir orchestré le plan d'arrestation d'une dizaine de personnalités politiques dont Woo Won-sik, président du Parlement, et Lee Jae-myung, patron du Minjoo, le premier parti d'opposition. De leur côté, Roh Sang-won et Kim Yong-gyun sont accusés d'avoir tenté de prendre d'assaut la Commission électorale nationale et de détenir son personnel.Le même tribunal organisera, ce jeudi, la première audience du procès de Cho Ji-hoo, chef de l'Agence nationale de Police, et Kim Bong-sik, directeur de l'Agence de la police de Séoul.Contrairement aux séances préparatoires, les accusés sont obligés de se présenter à celles principales.