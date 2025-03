DOE : la Corée du Sud inscrite sur la liste des pays sensibles

Photo : YONHAP News

Le département de l'Energie américain (DOE) a inscrit la Corée du Sud sur « la liste des pays sensibles (SCL) », dans la catégorie du niveau le plus bas « Autres pays désignés ». Son porte-parole, qui a confirmé l’information vendredi dernier, a toutefois précisé que cela n'affecterait pas la coopération bilatérale dans les sciences et les technologies, et qu'aucune nouvelle restriction n'était pour l'instant ajoutée à l’encontre de Séoul.Toujours selon lui, la présence sur cette liste ne signifie pas nécessairement des relations hostiles avec les Etats-Unis, et grand nombre de pays inscrits participent régulièrement aux projets américains liés à l'énergie, à la science, aux technologies, à la non-prolifération et à la lutte contre le terrorisme.En effet, la Corée du Sud, incorporée dans la catégorie la moins rigoureuse, ne se verrait pas imposer des restrictions infligées à d'autres pays de la liste dont la Chine, la Russie et la Corée du Nord. Néanmoins, certaines contraintes seront inévitables, le DOE ayant annoncé que les visites et la coopération Séoul-Washington seraient soumises à un examen interne préalable.D'éventuelles restrictions imposées aux pays sensibles prendront effet à partir du 15 avril prochain.