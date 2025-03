Destitution de Yoon : la passe d’armes se poursuit entre les partis politiques

Photo : YONHAP News

Les différents bords politiques appellent la Cour constitutionnelle à rejeter, annuler ou approuver la procédure de destitution. Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a réaffirmé qu’il respecterait la décision de la haute juridiction, quelle qu’elle soit. En parallèle, il a mis la pression sur Lee Jae-myung, chef du Minjoo, lui reprochant de ne pas avoir exprimé la même intention.Les manifestations de 24 heures devant la Cour constitutionnelle se poursuivent. Les participants ont scandé le rejet de la destitution, affirmant que le retour du président reflète la volonté du peuple.Concernant la classification de la Corée du Sud comme pays sensible par le département américain de l'Energie (DOE), la formation présidentielle a rejeté la responsabilité sur le parti de centre-gauche. Kwon Seong-dong, chef du groupe parlementaire, a accusé l’opposition d’avoir paralysé le gouvernement avec ses destitutions successives.De son côté, le Minjoo a poursuivi, pour la cinquième journée consécutive, sa marche de 8,8 km entre l'Assemblée nationale et Gwanghwamun en réclamant une destitution rapide et avertissant que plus le verdict tarderait, plus les conséquences pour le pays seraient graves. Park Chan-dae, chef de son groupe parlementaire, a exhorté la haute juridiction à statuer dès que possible cette semaine, soulignant qu’elle avait la responsabilité de mettre fin à cette impasse institutionnelle.La première force de l’opposition a jugé évident d’accepter le verdict de la haute juridiction, mais a mis en doute la sincérité du PPP, qualifiant sa déclaration de respect du jugement d’écran de fumée masquant une incitation à la contestation. Avant de l'exhorter à approuver la nomination de Ma Eun-hyeok comme juge constitutionnel.Quant à la classification du pays du Matin clair comme pays sensible par Washington, il a dénoncé une catastrophe diplomatique due à l’incompétence du gouvernement et à la loi martiale. Cho Seung-rae, porte-parole du parti, a dénoncé le premier recul de l’alliance avec les Etats-Unis, accusant Yoon Suk Yeol de l’avoir trahie pour orchestrer un auto-coup d’Etat.