Destitution de Yoon : le verdict attendu jeudi ou vendredi

Photo : YONHAP News

Le verdict de la Cour constitutionnelle, qui décidera du destin politique de Yoon Suk Yeol, devrait être rendu d'ici la fin de la semaine.Selon des sources juridiques, la haute juridiction a tenu presque chaque jour des délibérations depuis la clôture des audiences le 25 février. Dans ce type de procédure exceptionnelle, la Cour informe généralement les parties prenantes deux à trois jours avant la date du jugement. Cependant, ni l'Assemblée nationale ni le président suspendu n'ont encore été informés. Il est donc probable que sa date soit annoncée aujourd'hui ou demain.Cette procédure de destitution a battu un record en devenant la plus longue dans l'histoire des présidents sud-coréens, surpassant celles de Roh Moo-hyun et de Park Geun-hye. Le délai entre la clôture des audiences et le verdict est également le plus long. Cette prolongation est due à plusieurs points de contestation soulevés par le Parlement et le chef de l’Etat suspendu.Si la Cour constitutionnelle approuve la destitution, Yoon sera démis de ses fonctions. En revanche, si elle la rejette, il reprendra immédiatement son poste. Conformément à la Constitution, une approbation nécessite l'accord d'au moins six juges. Toutefois, des éléments pouvant encore influencer les délibérations demeurent, ce qui laisse planer une incertitude sur la possibilité que le verdict soit rendu cette semaine.