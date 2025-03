Fièvre aphteuse : troisième cas en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Un foyer de fièvre aphteuse a été confirmé hier dans une exploitation de 6 000 porcs située à Yangju, dans la province de Gyeonggi. C'est la troisième apparition de cette épizootie en Corée du Sud depuis janvier 2025.Afin d'en prévenir la propagation, la cellule de gestion de la maladie y a envoyé des équipes sanitaires pour contrôler les entrées et sorties ainsi que mener une enquête épidémiologique. De plus, l'ensemble de l'élevage sera abattu.Par mesure de précaution, la cellule de gestion a demandé aux institutions concernées tout comme aux collectivités locales de se concentrer sur les mesures sanitaires, dont le dépistage et la désinfection. Les élevages de porc sont eux aussi invités à désinfecter l'intérieur et l'extérieur de leur ferme et à s'abstenir de se déplacer notamment dans les régions où des sangliers peuvent apparaître.